Homem é preso por estuprar filha de 9 anos em Macaparana

Um homem de 57 anos foi preso após estuprar a filha de 9 anos, em Macaparana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a delegacia do município, ele teve a prisão preventiva decretada. A captura ocorreu na quinta-feira (1º).

Ainda segundo a delegacia, as denúncias recebidas pela polícia também dão conta de que o homem praticava os abusos em frente ao filho mais novo, de 6 anos de idade. O suspeito, que era comerciante e trabalhava na feira, morava sozinho com as crianças e, segundo as denúncias, constantemente as deixava sozinhas e sem comida.