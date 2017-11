Homem entra armado em escola e mata estudante em Goiás

Uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros, na manhã desta segunda-feira (6/11), dentro de uma escola em Alexânia, cidade no Entorno do Distrito Federal. O suspeito é um jovem de 19 anos, que foi preso logo após o crime. Segundo um ex-funcionário da escola, que trabalhou no colégio até janeiro deste ano, o rapaz pulou o muro e entrou na sala da garota já atirando. A menina levou um tiro no rosto e morreu na hora.

As aulas já tinham começado quando o atirador chegou na escola. A menina estudava no 9º ano. Segundo a Polícia Militar, o rapaz entrou em três salas antes de encontrar a vítima. Armado com um revólver calibre .32, ele atirou pelo menos sete vezes. “Segundo os alunos ele chegou a recarregar a arma, que tem espaço para seis disparos”, informou o subcomandante da 34º Batalhão de Polícia Militar de Goiás, Lima. A PM informou ainda que o autor dos disparos disse que odiava a garota. Segundo testemunhas, ele queria namorar com a menina, que não aceitou o relacionamento. Vítima e atirador eram amigos nas redes sociais.

Os parentes da menina foram chamado ao local. Até às 10h, o corpo ainda estava dentro da sala. As aulas foram suspensas. O atirador foi encaminhado para a Delegacia de Alexânia.

Em junho deste ao, um estudante de 26 anos foi morto com três tiros dentro da sala de aula, no Centro de Ensino Fundamental (CEF) Zilda Arns, na Quadra 378 do Itapoã. O crime aconteceu em 13 de junho, e, segundo a Polícia Militar, o atirador usava um capuz e fugiu em uma Parati prata.

