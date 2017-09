Homem foge do fórum de Limoeiro quando aguardava transferência para presídio

Um homem que estava detido em Limoeiro, no Agreste, fugiu das instalações do fórum da cidade, enquanto aguardava a sua condução à Penitenciária Ênio Pessoa Guerra. José Alex Freitas da Silva, popularmente conhecido como “Lelo”, fugiu pela janela do fórum nessa terça- feira (26).

Policiais do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI) realizaram buscas pela cidade e conseguiram o suspeito. Ele tentava deixar a cidade usando um serviço de moto táxi, mas o mototaxista se negou a fazer a viagem.

A PM divulgou um relatório informando que as instalações de cela apresentavam falhas.

José Alex havia sido preso em flagrante depois de furtar a casa de um policial civil. Ele ainda responde por outros crimes.