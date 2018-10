Homem joga água quente em mulher que estava com filho no colo, em Buenos Aires

De acordo com a corporação, José Paulo Brasilino Constantina, de 24 anos, foi autuado por lesão corporal por violência doméstica. A vítima, Sivone Mendes da Silva, de 25 anos, teve lesões no braço direito e queimadura de primeiro grau no braço esquerdo. A criança não sofreu ferimentos.

Segundo a delegacia da cidade, distante 80 quilômetros do Recife, a briga ocorreu na residência do casal, na Rua Projetada, no Loteamento Iracema, no domingo (7).