Homem mata ex-namorada e o ex-sogro, fere a ex-sogra e se suicida

m homem de 30 anos matou a tiros a ex-namorada, de 20 anos, e o pai dela, Ênio Biela, de 58 anos, na noite de quinta-feira (12), em Ipojuca, no Grande Recife. Paulo Robert ainda atingiu a mãe da jovem, Suzana Régis, de 45 anos, com um tiro de raspão no pescoço e se suicidou com disparo de arma de fogo. O crime, de acordo com informações de testemunhas, foi motivado por uma briga do casal, uma vez que o atirador, que era fotógrafo, não se conformava com o fim do relacionamento.

O crime ocorreu em uma residência localizada no Condomínio Enseadinha, onde há 150 casas, na Praia de Serrambi, um dos balneários mais famosos do município de Ipojuca. A família morava no local há mais de dez anos. Por volta das 20h30, o rapaz chegou à residência e teve uma discussão com a ex-namorada, Paula Régis, e com a família dela. O conjunto fica às margens da Rodovia PE-51.