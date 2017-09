Homem morre após ser espancado durante tentativa de assalto a residência

Um homem de 32 anos morreu nesta quarta-feira (30) após ser espancado por moradores de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele tentou assaltar uma residência localizada na 1ª Travessa Agostinho Machado, no Centro do município, e foi impedido por pessoas que residem na região, apesar de estar armado com um revólver calibre 38.

De acordo com a Polícia Civil, a tentativa de assalto aconteceu durante a madrugada desta quarta. O dono da residência que foi alvo da investida e o assaltante chegaram a brigar fisicamente, segundo a assessoria do órgão. A luta foi vista por vizinhos, que entraram na casa, espancaram o assaltante e acionaram a Polícia Militar. Com a chegada da viatura da PM, o homem foi socorrido a uma unidade de saúde do município e, em seguida, transferido para o Hospital da Restauração, no Derby, na área central do Recife. O posto policial da unidade de saúde confirmou o óbito do paciente nesta quarta (30), mas sem informar o horário. Os donos da residência assaltada prestaram depoimento nesta quarta (30) na Delegacia de Paulista, no Grande Recife. De acordo com a Polícia Civil, as investigações podem conduzir o proprietário da casa assaltada aos crimes de homicídio, lesão seguida de morte ou, ainda, inocentá-lo, caso a ação seja constatada como sendo de legítima defesa. A arma utilizada pelo assaltante foi apreendida pela polícia. *G1PE