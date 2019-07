Homem que dormia no Aeroporto do Recife consegue emprego e volta para Itambé

Desde que a matéria com a história de Seu Zeca passou na televisão, ele conta que o telefone não parou de tocar. “Eu dizia: ‘Obrigado, já estou trabalhando e com carteira assinada’. Foram vários empresários. Não esperava tanta generosidade. Foi uma surpresa para mim” diz.

Até conseguir um emprego, o percurso de Seu Zeca foi longo. Foram sete anos sem carteira assinada nem renda fixa. As ruas da Região Metropolitana do Recife já o conheciam como o homem que desbravava os caminhos com uma mala na mão e vários currículos impressos na outra.