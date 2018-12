Homem que esfaqueou três pessoas da mesma família é preso em Itaquitinga

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (3), mas as informações foram repassadas nesta terça-feira (4). Ainda segundo a Polícia Civil, levaram golpes de faca Francisco Vicente Alves, de 64 anos, e os filhos dele Jailson Vicente Alves, de 37 anos, e Ronaldo Vicente Alves, de 27 anos.

Todos seguiram para o hospital da cidade. A relação de parentesco entre as vítimas foi informada pela unidade de saúde aos agentes da Delegacia de Itaquitinga.

A Polícia Civil esclareceu, também por meio de nota, que o responsável pelas agressões é Severino Olímpio dos Santos, de 29 anos. A princípio, ele também foi levado para a unidade de saúde local, mas precisou ser transferido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, no Grande Recife.

Segundo a assessoria de comunicação do centro hospitalar, Severino sofreu ferimento no tórax, encontra-se em estado estável, mas sem previsão de alta. Ele está sob custódia e a polícia investiga se o autor do crime tem problemas psiquiátricos.