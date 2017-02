Homem sai para pescar e acaba assassinado em Lagoa do Carro  

Um homem de 38 anos foi encontrado morto na Comunidade da Agrovila, na Barragem de Lagoa do Carro, na manhã desta quarta- feira (23). Joseilton Ricardo de Arruda era morador da localidade e, de acordo com a família, saiu para pescar no começo da tarde da terça- feira (22). Sem notícias do parente até a noite, familiares procuraram a polícia por volta das 20h. Foram realizadas buscas na área, mas sem êxito.

Pela manhã o corpo de Joseilton Ricardo de Arruda foi encontrado por populares e apresentava duas perfurações de faca peixeira, sendo uma no abdômen e a outra no pescoço. A Polícia Civil fez o levantamento cadavérico e a moto, de placa MOW 6466, e de cor vermelha, que pertencia a vítima, foi entregue na Delegacia de Polícia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Familiares não souberam apontar a motivação para o crime e descreveram Joseilton Ricardo como uma pessoa de boa conduta, que não tinha nenhum desentendimento e não havia se envolvido em nenhuma confusão recentemente.