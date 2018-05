Homem tem genitália queimada por companheira em Nazaré da Mata

Um homem de 28 anos foi internado no Hospital da Restauração (HR), na região central do Recife, com queimaduras de segundo grau na genitália, tórax e braços. De acordo com a Polícia Civil, que divulgou o caso neste domingo (20), a companheira da vítima teria ateado fogo no homem, no município de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.