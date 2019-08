Homem tenta agredir esposa com pedaço de madeira e atinge criança em Limoeiro

Uma criança de 1 ano e 2 meses está internada no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, no Recife, após ser atingida na cabeça por um pedaço de madeira. De acordo com a Polícia Civil, o pai da menina pretendia atingir a esposa com uma paulada durante uma briga e acabou golpeando a criança. O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira, no município de Limoeiro, Agreste pernambucano.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando a tentativa de homicídio da mulher, Thaline Lindalva da Silva, de 21 anos, e da filha dela. De acordo com informações da polícia, Paulo André Trajano da Silva, 22, agrediu a esposa no início da tarde de ontem (26), no Sítio Cabeça de Vaca. A vítima registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Limoeiro.