Homicídio em Carpina

A polícia localizou, na manhã desta quarta- feira (13), o corpo de um homem com duas perfurações nas costas, provocadas por arma de fogo, em uma área de canavial no Loteamento Carneiro Leão, em Carpina. A vítima não foi identificada.

De acordo com informações repassadas, ele morava no mesmo loteamento e a noite de ontem dois homens desconhecidos invadiram a casa dele e passaram a agredi-lo. O mesmo teria fugido do local e se refugiado no canavial. A 45ª Delegacia de Polícia de Carpina está investigando a ocorrência.