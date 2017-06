Homicídio em Condado

Um ex- presidiário foi assassinado, na manhã desta quarta- feira (31), no centro da cidade de Condado. Leonardo José da Silva foi morto a golpes de faca por um homem não identificado, na Praça das Kombis, na Av. 07 de Setembro. A vítima era acusada de ter estuprado a ex- companheira e a sua enteada, de 2 anos de idade. Ele havia sido preso no dia 16 de abril. Na última terça- feira (30), ele teria tentado invadir a casa da ex- mulher.

Um efetivo da 3ª Companhia de Polícia Independente de Goiana realizou diligências na localidade, mas o acusado não foi localizado.