Homicídio em Ferreiros

Luiz Eduardo do Egito de Melo, 34 anos, foi morto na frente da casa dele, por volta das 19h30, desta quinta- feira (16), na Rua Severina Benvinda da Conceição, município de Ferreiros. No momento do crime a vítima estava no seu carro estacionado quando foi atingindo por disparos de arma de fogo.

Segundo a esposa de Luiz Eduardo, ela estava no terraço de sua casa e o marido dentro do carro, quando escultou alguém correndo e os tiros, mas não conseguiu visualizar o acusado.

A família não soube informar a possível motivação para o homicídio. De acordo com informações do Boletim Policial, a vítima havia sido presa por receptação na última segunda- feira (13), após pagamento de fiança o mesmo foi liberado.

A Delegacia de Polícia em Ferreiros está responsável pela investigação.