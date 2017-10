Homicídio em Nazaré da Mata

Nataelson Júnior Nascimento Batista, 27 anos , foi assassinado por disparos de arma de fogo na cabeça, na manhã da última quarta-feira (25) no Loteamento Santa Fé, município de Nazaré da Mata. Ao lado do corpo do jovem foram encontrados uma pedra de crack e a quantia de R$ 10,00.

A Delegacia de Polícia de Nazaré da Mata está investigando o crime. No local ninguém soube informar detalhes sobre a autoria do crime. O Corpo de Nataelson Júnior foi levado para o Instituto de Medicina legal (IML), no Recife.