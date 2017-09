Homicídio em Paudalho

Policiais Militares do 2° BPM registraram na noite desta terça- feira (12) um homicídio no município de Paudalho. Segundo informações, Jackson Paulo da Silva, 35 anos, foi assassinado as margens da rodovia BR-408, nas imediações da Academia de Policia Militar, por volta das 19hs.

A vítima estava em um veículo Sandero, cor preta, ano 2012 e de placa PFO-7028, quando dois veículos, de placa e modelo não informados, emparelharam com ele e o obrigaram a parar. Os ocupantes desceram e atiraram contra Jackson Paulo e fugiram em seguida.

Segundo o boletim policial, a vítima era ex- presidiário e estava saindo de casa quando foi interceptado pelos algozes.