Na manhã deste domingo (22), o corpo de Edmário José da Silva, 37 Anos, foi encontrado em um terreno baldio no loteamento Nova Tracunhaém.

A vítima apresentava duas perfurações nas costas e uma no pescoço, todas provenientes de disparos de arma de fogo. No bolso da vítima foi encontrado certa quantidade de drogas.

Populares próximos ao local não souberam informar a autoria do crime. A Delegacia de Polícia de Tracunhaém segue com as investigações.