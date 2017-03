Homicídios em Vicência e Carpina

O mototaxista, Cristiano Francisco da Silva, 30 anos, conhecido como “Santo”, foi assassinado por seis disparos de arma de fogo, no município de Vicência, nesta quinta- feira (09). Ele foi abordado por dois homens, não identificados, que passaram a atirar contra ele. Santo tentou fugir, mas caiu sem vida em um rio que fica próximo ao local do crime.

Em Carpina, Rubem Souza Gomes Junior, 21 anos, foi executado, as margens da rodovia PE-090, na altura da Ladeira do Juá, no bairro Santo Antônio, na tarde desta quinta- feira (09). A vítima foi morta com cinco disparos de arma de fogo. O rapaz é natural de Limoeiro. Motivação e autoria estão sendo investigados pela 45ª Delegacia de Polícia em Carpina.