Nazaré da Mata sedia etapa do circuito Ecobike

O município de Nazaré da Mata sedia a 3ª Etapa do Circuito Ecobike de Pernambuco no próximo dia 05 de março. A concentração será no Parque dos Lanceiros, a partir das 7hs, com café da manhã para os ciclistas. A largada acontece às 8hs e a trilha de 35 km começa percorrendo as principais ruas da cidade e em seguida vai pra Zona Rural, onde os ciclistas contam com três pontos de apoio pra hidratação, além de suporte para eventuais quebras de bicicleta e assistência médica. No município o evento é organizado pelo grupo Carcará Bike.

O Circuito Ecobike surgiu em janeiro de 2014, em Glória do Goitá, como uma tentativa de se criar uma agenda esportiva, na qual os vários grupos ciclísticos de Pernambuco pudessem se associar e de compartilhar as diversas trilhas do Estado. A proposta desse evento é realizar trilhas ecológicas que proporcionem o contato do homem com a natureza, possibilitando a saúde e o bem estar para os praticantes dessa modalidade.