Polícia Federal deflagra em PE operação para combater fraudes no INSS

Uma operação para combater fraudes no sistema previdenciário em Pernambuco foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta segunda-feira (26), no Grande Recife, Zona da Mata e no Agreste do estado. As investigações da “Operação Tabocas” começaram em 2014 e detectaram um prejuízo de ao menos R$ 140 mil ao poder público, por meio de benefícios concedidos irregularmente.