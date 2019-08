Idoso é morto a facadas pelo irmão em briga por herança, diz polícia

Um idoso, de 63 anos, morreu após ser esfaqueado na zona rural de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado. Segundo a Polícia Civil, João Pereira de Melo foi agredido pelo irmão durante uma discussão sobre herança de terras deixadas pelos pais.

O crime aconteceu no Sítio de Pedra, na terça-feira (13). Suspeito do crime, José Pereira de Melo, de idade desconhecida, sacou uma faca peixeira na briga e atacou o irmão, de acordo com a investigação. A polícia ainda não tem informações sobre o paradeiro dele.

João Pereira de Melo foi socorrido para o Hospital João Murilo, também em Vitória, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informação se ele foi socorrido pelo irmão ou por outra pessoa.

O caso continua a ser investigado e está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Vitória de Santo Antão.

Rixa por terreno

Uma discussão sobre terras também seria o motivo do assassinato de um idoso de 82 anos no município de São Vicente Férrer, também na Zona da Mata, ocorrido no final de julho. Um outro homem, de 83 anos, foi preso em flagrante suspeito de ter cometido o crime.

A vítima do assassinato foi identificada como Ramiro Gonçalves da Silva e o homem preso se chama Severino José da Silva, de acordo com a Polícia Civil. Parentes dos idosos informaram à corporação que eles tinham “uma rixa antiga por causa de um terreno”.

Pernambuco contabilizou 1.757 homicídios em todo o estado no primeiro semestre de 2019. O número é 23% menor do que os 2.284 assassinatos registrados no mesmo período em 2018.