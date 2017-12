Idoso sofre tentativa de estupro em Glória do Goitá

A Polícia Civil investiga uma tentativa de estupro a um idoso na Zona Rural do município de Glória do Goitá. O fato aconteceu na madrugada da última quinta- feira, no Sítio Araçá. Segundo relatos o aposentado estava em casa quando chegaram dois homens e ao serem atendidos passaram a agredir fisicamente o aposentado de 65 anos. Ele foi encontrado por vizinhos inconsciente, com lesões pelo corpo e com um sangramento no ânus e foi socorrido para o Hospital Otávio de Freitas, no Recife, onde permanece internado inconsciente.

A Polícia Militar foi acionada e ao realizar buscas na área prendeu um dos acusados. Em depoimento ele nega que cometeu o estupro, no entanto não explicou as motivações para o crime e se nega ainda a revelar a identidade do outro acusado que conseguiu fugir. A identidade dos envolvidos não foi divulgada pela polícia.