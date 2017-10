Idosos de Lagoa do Carro, Carpina e Paudalho participam de Jogos Solidários

O Dia Internacional do Idoso é comemorado em 1º de outubro. Para celebr a data os grupos da terceira idade de Pernambuco deram início a uma importante competição no calendário esportivo local. Os 19º Jogos Solidários da Pessoa Idosa entraram em ação com uma programação voltada ao esporte e lazer daquela considerada a melhor idade. No total, 2.200 idosos participam das atividades, que acontecem até a sexta-feira (6) no Compaz Ariano Suassuna, no bairro da Madalena (Recife).

A abertura oficial do evento ocorreu no último sábado (30) e reuniu os 44 grupos da terceira idade participantes. Com o tema “Pernambuco multicultural, nosso amor pelo idoso é imortal, imortal”, a cerimônia levou muita alegria e expressões de danças populares tipicamente pernambucanas para o Compaz. “É sempre uma alegria observar a vitalidade dos grupos da terceira idade do Estado e o envolvimento deles com os Jogos da Pessoa Idosa. Pensamos tudo com muito respeito e nosso objetivo é que todos se divirtam durante esta semana de atividades”, comentou o secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreras.

Os Jogos Solidários da Pessoa Idosa oferecem desde jogos esportivos adaptados como basquete, handebol, lançamento da pelota, futebol, hóquei, bocha, malha e voleibol até atividades lúdicas, a exemplo de oficinas (de dança, customização de camisas e maracatu), dança de salão, apresentações culturais, dominó, jogos recreativos, jogos de estafeta (de interação), bingo e jogos de salão. Além disso, há palestras e um show de calouros para os idosos demonstrarem seus talentos.

Neste ano, o evento reúne 44 grupos de convivência de pessoa idosa de 14 municípios: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Jatobá, Olinda, Paulista, Lagoa do Carro, Carpina, Paudalho, Moreno, Bezerros, Buenos Aires, Escada, Ribeirão e Passira.

SOLIDARIEDADE: Atentos ao âmbito da solidariedade, os grupos de idosos estão arrecadando fraldas descartáveis para doação a três Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) durante a realização destes Jogos. As instituições, escolhidas por eles, são Santa Luzia (Jaboatão dos Guararapes), Cazuza Pinheiro (Paudalho) e Casa do Amor (Recife).