II Simpósio Sobre Suicídio é realizado em Carpina

Nesta quarta-feira (26), no aud

itório da Prefeitura do Carpina, foi realizado o II Simpósio Sobre Suicídio. O evento faz parte das ações alusivas da Campanha Setembro Amarelo e reuniu diversos profissionais da área de saúde, como psicólogos, terapeutas, enferme

iras, psiquiatras e assistentes sociais, assim como estudantes e autoridades públicas, todos mobilizados para debater o assunto.

As palestras abordaram temas como prevenção ao suicídio, controle e manuseio de dados estatísticos sobre suicídio e violência autoprovocada, acolhimento de pacientes com algum distúrbio ou perturbação mental, aplicação prática e integração de ações preven

tivas, além de outros tópicos referentes ao tratamento e prevenção de problemas da mente.

“Nesta segunda edição do simpósio buscamos expandir o d

ebate, trazendo profissionais de diversas áreas de atuação. Os participantes tiveram a oportunidade de ouvir experiências diferentes que fazem a diferença na hora de atender pacientes que tenham problemas mentais com pré-disposição a comportamento suicida”, disse a Secretária de Saúde do Carpina, Jacilene Silva, sobre a importância da realização do encontro.

Entre os palestrantes convidados, participaram a Psiquiatra e Presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, Drª Kátia Petribú, a Coordenadora de Atenção Mental Infantojuvenil do Estado de Pernambuco, Valdiza Soares, a Educadora do Centro Nordestino de Medicina Popular, Mirnna Arruda, e o Ten. Cel. do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, Francisco Alves, que trouxeram a necessidade de identificar os sinais e entender a frágil condição de pessoas com depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia e todo tipo de problema que leve o indivíduo a tentar contra a própria vida.

“Hoje os profissionais de saúde do Carpina estão capacitados em práticas integrativas, mais especificamente em trabalhos de auriculoterapia, que ajuda no combate a problemas como ansiedade, depressão, dores gerais, estimulam o bem estar e sincronia da mente e do corpo”, lembrou a educadora popular, Mirnna.

Em Carpina, a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ponto de apoio para onde são encaminhados pacientes com transtornos mentais que precisem de tratament o intensivo ou semi-intensivo. “Para este Simpósio trabalhamos um mapeamento da saúde mental em nosso município. Juntamente com o Núcleo de Apoio a Saúde da Família e UBS, começamos a traçar perfis de faixa etária, bairros, risco social e outros fatores que trouxemos à tona para discussão entre os participantes do simpósio e com isso pudemos coletar novas ideias e medidas para melhorar ainda mais a cobertura da população”, disse a Coordenadora de Saúde Mental do Carpina, Juliana Peres.

O CAPS fica na Rua João Caldas, 130, Bairro de Santo Antônio, e está aberto para acolhimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Para receber atendimento é interessante o porte de RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsável.