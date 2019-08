III Prêmio de Educação para o Trânsito do DETRAN-PE

Visando ampliar a participação da sociedade em ações educativas em prol da segurança no trânsito, estimulando a reflexão numa perspectiva de preservação de vidas, de modo a contribuir, para que seja adotado pelos jovens, hábitos e atitudes que tornem o trânsito mais seguro, civilizado e humano, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Seduh, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, abre às 10h, do dia 26 de agosto de 2019, as inscrições para o III Prêmio de Educação para o Trânsito. Os interessados terão até às 23h e 59 minutos do dia 10 de outubro para realizar as inscrições por meio do site www.detran.pe.gov.br.

Serão três categorias disponibilizadas, sendo elas: Redação, voltada aos estudantes do ensino médio de escolas públicas estadual; Prática Educativa, direcionado aos profissionais de educação das redes municipais e estadual e por último, Artigo Científico, destinada aos estudantes universitários e profissionais de pedagogia e licenciatura. Quanto ao tema, o de redação será “No trânsito, o sentido é a vida”.

Na categoria Redação serão cinco contemplados com um smartphone, entre 1º e 5º colocado, seguido pela categoria Prática Educativa, também, do 1º à 5º lugar receberá R$ 3 mil. Já os três primeiros da categoria Artigo Científico, o Autor receberá R$ 2,5 mil reais e docente orientador, R$ 1,5 mil. Além disso, duas escolas, que mais inscreveram redações, consideradas válidas, ou seja, que não tenham sido desclassificadas, receberão 1 notebook.

“Esse Projeto reforça a preocupação do Órgão com a nova geração de condutores, visando um motorista mais consciente e, como consequência, um trânsito mais seguro”, destacou o Diretor Presidente do DETRAN-PE, Roberto Fontelles.

Antes de realizar a inscrição, o participante deverá ler o Regulamento, disponível no site www.detran.pe.gov.br e aceitar todas as condições, declarando estar de acordo e garantir que todas as informações prestadas em razão de sua participação são verdadeiras. Será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico www.detran.pe.gov.br. Solicitada no período entre 10 horas do dia 26 de agosto de 2019 e 23 horas e 59 minutos do dia 10 de outubro de 2019 (horário oficial de Brasília-DF). O candidato deverá acessar o site eletrônico do DETRAN/PE, optar pela categoria pretendida, preencher corretamente todos os dados solicitados, conforme orientação para inscrição. Será aceita apenas uma inscrição por candidato por categoria. Serão admitidas inscrições simultâneas para as categorias Prática Educativa e Artigo Científico, desde que cumpridas as demais exigências deste edital. Neste caso, cada inscrição gerará um número de identificação diferente.