Imprensa se reúne durante seminário em Limoeiro

Comunicadores da Mata Norte e Agreste que trabalham com rádio, blogs, jornal e tv se reuniram na manhã do último sábado (02) no município de Limoeiro. Em pauta o 2° Seminário da Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP) que trouxe o tema “A comunicação contemporânea e os desafios das novas tecnologias”. O encontro ocorreu no auditório da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro (FACAL).

Entre os convidados Aderval Barros, apresentador do programa Jogo Aberto PE (TV Tribuna) e do programa esportivo Zona Mista (Rádio Globo), Ciro Bezerra, apresentador do programa A Voz do Povo, pela Rádio Jornal, e O Povo na TV, pela TV Jornal, e a jornalista Juliana Sampaio, produtora executiva da TV Jornal.

Realizado pela AIP e organizado pela Punctum Comunicação, o evento refletiu sobre as inovações na área de comunicação, envolvendo novos formatos de mídias e os desafios que os profissionais da área da comunicação estão enfrentando com as novas tecnologias.