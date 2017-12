Inaugurada a Unidade de Atendimento da DPPE de Vicência

O Defensor Público-Geral de Pernambuco, Manoel Jerônimo de Melo Neto, inaugurou a Unidade de Atendimento da Defensoria Pública no Fórum da Cidade de Vicência, Mata Norte do Estado. Com mais esse espaço, aumenta para 49 o número de novas Sedes e Núcleos inaugurados e reestruturados em apenas três anos e sete meses de Gestão. No evento, realizado na [ultima quinta- feira (07), também foi assinado Convênio de Cooperação Técnica entre a Defensoria Pública e Prefeitura de Vicência.

Durante solenidade, o DPG Manoel Jerônimo, enumerou os últimos avanços da Instituição e enfatizou da satisfação de inaugurar mais um espaço de atendimento à população. “A cada unidade entregue renova-se a esperança no atendimento mais digno e tão sonhado pelos Defensores Públicos que labutam dia a dia com zelo, dedicação, assistindo aos que mais necessitam do acesso à Justiça”.

A Defensora Pública Isabele Cândido Carneiro, por sua vez, disse que a inauguração da nova Unidade com equipamentos e mobiliários atendeu a um pleito antigo. “Agradeço ao Defensor Geral por atendê-lo e aproveito para parabenizar Manoel Jerônimo pela excelente administração”, sublinhou.

Para a Juíza Mariana Vieira Sarmento, é momento muito especial presenciar a inauguração na Comarca de Vicência. “Parabenizo o DPG Manoel Jerônimo pela iniciativa, o que representa um ganho importante para o atendimento aos assistidos de nossa região. É inegável o papel fundamental da Defensoria Pública no Sistema Judiciário, principalmente na nossa sociedade, bem como o papel social que Defensor Público desempenha”, enfatizou.

Segundo o Prefeito de Vicência, Guilherme Nunes, a atenção da atual gestão sob o comando de Manoel Jerônimo, principalmente, no Interior do Estado e na Mata Norte é extraordinária. “Mostra o cuidado que a administração tem com os assistidos, em particular, com aqueles que mais precisam do acesso à justiça. A sala inaugurada agora em Vicência vai trazer muito benefício para a população deste munícipio e cidades circunvizinhas”, ressaltou.

PRESENÇAS – Além das personalidades já citadas, prestigiaram o evento o Defensor Público Eduardo Sena; os secretários municipais: João Costa (Administração e Finanças), Humberto Santana (Ação Social), Valéria Queiroga (Saúde); Presidente da Câmara de Vereadores de Vicência, Josenildo Amorim; os vereadores Eder Walter e Alessandro Batista; Assessora de Gabinete Raquel Melo; Procuradora Municipal, Vitória Regina; Controlador Geral de Vicência Josuel Lourenço.