Incêndio atinge Prefeitura de Carpina

Um incêndio atingiu a sede da Prefeitura de Carpina na manhã desta segunda- feira (21). Os danos foram apenas materiais e ninguém ficou ferido.

Os funcionários sentiram cheiro de queimado por volta das 7h30 e confirmaram que o incêndio iniciou na sala onde são guardados os arquivos inativos. Uma equipe do agrupamento do Corpo de Bombeiros, que trabalha na sede da prefeitura, foi acionada e com auxílio de um carro pipa conseguiu conter as chamas.

Todo o arquivo morto ficou destruído e parte do setor de Recursos Humanos e de Tecnologia, também foi atingida pelo fogo. Devido uma pane elétrica computadores e outros eletrônicos também ficaram danificados.

Parte do teto da sala do arquivo desabou e a área foi interditada. O Corpo de Bombeiros está avaliando as circunstâncias para concluir a perícia e verificar se as chamas provocaram outros danos estruturais no prédio da prefeitura.