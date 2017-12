Incêndio atinge supermercado em Vitória de Santo Antão

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou a se alastrar pelo supermercado por volta das 4h. Imagens mostram as chamas altas saindo do imóvel. Também é possível observar muita fumaça. Curiosos acordaram cedo para acompanhar a ação dos bombeiros.

Um incêndio de grande proporção mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros, na madrugada desta terça-feira (19), no Centro de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, distante 50 quilômetros do Recife. O fogo atingiu o Supermercado Palácio dos Alimentos, localizado na Avenida Maria Amália, principal via da cidade.

Três viaturas do destacamento da cidade foram enviadas ao local para conter as chamas. Parte do telhado do estabelecimento desabou durante a manhã. Alguns bombeiros auxiliam na contenção do fogo de cima de telhados vizinhos.

Para garantir a segurança dos moradores da área, os prédios ao lado e atrás do estabelecimento foram completamente isolados. A energia elétrica também precisou ser desligada na área. O trânsito tem interdição em alguns pontos e poucos carros circulam pelo local. A Polícia Militar está auxiliando a operação.

*G1/PE