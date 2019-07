Incêndio destrói residência em Carpina e bombeiros encontram botijão de gás partido ao meio

Na madrugada do último sábado dia (13) o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater incêndio numa pequena residência localizada na rua Prof. Rocha Melo, no Bairro Novo, município de Carpina-PE.

Durante o rescaldo os bombeiros localizaram um botijão de gás de cozinha completamente destruído, partido ao meio.

“Raramente identificamos um cilindro de GLP nas condições apresentadas na imagem, somente em situações excepcionalíssimas, um botijão de GLP explode. Em regra o ambiente fica gaseificado e, quando o gás está na concentração ideal, bastaria uma centelha para ocorrer a explosão ambiental. Por isso em situações de vazamento orientamos abrir portas e janelas para arejar o ambiente para diminuir o risco de explosão”, disse o Comandante do 7º Grupamento de Bombeiros, TenCoronel Edson Marconni.