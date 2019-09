Incêndiu atinge Escola Estadual em Goiana

A 2ª Seção de Bombeiros do Grupamento Floresta dos Leões foi acionado às 17h05min da segunda-feira (09), para realizar combate à incêndio na Escola Estadual Benigno Pessoa de Araújo, localizada na rua Doutor Djalma raposo, s/n Cidade nova, Goiana-PE.

A equipe de combate a incêndio chegou no local muito rapidamente, deparando-se com uma sala de aula totalmente em chamas.

O fogo consumiu várias cadeiras e bancas, queimou o madeiramento do teto e prosseguia rumo às salas vizinhas.

A intensidade de calor foi tão alta que provocou rachaduras nas paredes da sala, requerendo cuidado dobrado dos bombeiros.

Após realizar o rescaldo os bombeiros informou a coordenação municipal de defesa civil, requerendo inspeção estrutural. Não houve vítimas.