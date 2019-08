Inclusão Social: O talento dos Refugiados Venezuelanos

Na próxima segunda- feira (05) haverá uma aula show de cozinha venezuelana do migrante venezuelano Cezar Herrera, para comemorar seu primeiro dia de emprego como técnico de laboratório da cozinha escola do curso de gastronomia da Faculdade Metropolitana da Grande Recife, a partir das 19hs. Depois disso haverá a doação de mais de 150 kg de alimentos para migrantes venezuelanos que estão no Estado.

A Faculdade Metropolitana do Grande Recife, em parceria com a Agência da ONU para refugiados, está oferecendo bolsas de estudo integrais para migrantes e solicitantes de refúgio em PE. As ações fazem parte de um projeto de inclusão de migrantes e solicitantes de refúgio que estão em Pernambuco, e conta ainda com a oferta de uma bolsa de estudo integral para cada um dos cursos de graduação disponibilizados pela faculdade, que também ofertou mais de 2500 vagas gratuitas para cursos de extensão nas férias. As bolsas estão disponíveis para os cursos de: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Pedagogia, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos e Logística.

Autoridades e migrantes venezuelanos comparecerão no evento, que é gratuito e a inscrição é feita pelo site da faculdade. A ação será liderada pela coordenadora do curso de Direito e presidente da subcomissão de Direito dos Refugiados da OABPE, Profª Emília Queiroz.

Contato: 08005000500. Inscrições: www.metropolitana.edu.br