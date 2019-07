Iniciaram as inscrições para Transporte Público Universitário em Carpina

Iniciou o período de renovação das carteirinhas para acesso ao Transporte Público Universitário nesta segunda- feira (29). Uma das novidades é que o processo será realizado na Casa do Estudante (Casa Rosa), ao lado da sede da Prefeitura, na Praça de São José. O local será utilizado como ponto de apoio aos universitários que aguardam os ônibus, com disponibilidade de banheiros e bancos para descanso.

Os alunos veteranos deverão renovar os passes no período de 29 de julho a 02 de agosto, já os novatos podem solicitar uma vaga de 05 a 11 de agosto. As inscrições serão gratuitas. Os retardatários terão até o dia 23 de agosto para entregarem a documentação exigida e utilizar o serviço. O cadastramento acontecerá sempre manhã, das 08h às 12h, e a tarde, das 14h às 17h.

Para ter acesso ao transporte universitário é necessário ser morador do Município do Carpina por no mínimo dois anos, provando através de comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou contrato de aluguel de imóvel) e, no ato do cadastro, levar uma foto 3×4, originais e cópias do CPF, RG, Título de Eleitor, comprovante de matrícula ou contrato da instituição de ensino superior, referente ao semestre 2019.2.

Os alunos que estiverem aguardando o resultado do FIES poderão solicitar a carteirinha em qualquer data, os que já possuem o documento devem devolvê-lo no momento da inscrição. Os ônibus começarão a transportar os alunos no dia 05 de agosto, em todos os turnos.