Inquérito investiga cobrança de até R$ 2 mil por cesarianas em hospital de Limoeiro

Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um inquérito civil para apurar a denúncia de cobrança ilegal para a agilização de cesarianas no Hospital José Fernandes Salsa, em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, distante 77 quilômetros do Recife. De acordo com a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, profisisonais estariam exigindo o pagamento de R$ 1, 5 mil a R$ 2 mil para a realização dos procedimentos cirúrgicos na unidade do SUS, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde.

Na quarta-feira (2), o promotor de Justiça Muni de Azevedo Catão solicitou à direção do hospital a instauração de procedimentos administrativos disciplinares para apurar as denúncias contra servidores. A direção tem o prazo de 10 dias para responder.

Por meio de nota, o MPPE informou, nesta quinta-feira (3), que vai acompanhar a tramitação desses procedimentos administrativos e disciplinares. O Ministério Público informou que o promotor não vai se pronunciar, pois a investigação ainda está na fase inicial.

De acordo com o texto da abertura do inquérito civil público, publicado no Diário Oficial do MPPE, a administração da unidade de saúde “estaria em vias de instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar a conduta de tais servidores.” No entanto, não apresentou resposta ao ofício em que foi requisitada a confirmação da abertura do procedimento investigativo.

Caso sejam confirmadas as denúncias, as condutas dos servidores vão se caracterizar como atos de improbidades administrativa. Também constituem crime contra a administração pública.

Resposta