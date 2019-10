Inscrições abertas para concurso público da prefeitura de Orobó

As inscrições para o concurso público da prefeitura de Orobó começaram nesta terça (1) e seguem até o dia 6 de novembro, exclusivamente no site www.contemaxconsultoria.com.br. Há vagas para todos os níveis de escolaridade e as taxas custam R$ 80 (fundamental), R$ 100 (médio) e R$ 120 (superior). A solicitação de isenção da taxa de inscrição deve ocorrer até 15 de outubro. Os documentos necessários estão descritos no edital.

O concurso está dividido em três fases. A primeira será a avaliação de conhecimento (prova objetiva), de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos de todos os cargos; a segunda será a avaliação de títulos, de caráter classificatório para todos os cargos do nível superior; e a terceira será curso de qualificação básica, de caráter eliminatório e exclusivo para Agentes Comunitários de Saúde (ACS). As provas objetivas serão aplicadas no dia primeiro de dezembro e constarão de 40 questões de múltipla escolha.

As vagas disponíveis são para os cargos de auxiliar agente de saúde, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, contador, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico (diversas especialidades), merendeira, nutricionista, odontólogo, procurador jurídico, professor (várias disciplinas), psicólogo, técnico em edificações e técnico em enfermagem. Os salários variam entre R$ 998 e R$ 6 mil. Clique neste link e confira o edital completo.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Reprodução