Inscrições abertas para o 3º Engenho de Imagem em Carpina

Projeto oferta 25 vagas gratuitas para curso de formação em Cinema voltado a pessoas da Zona da Mata Norte do Estado

Profissionais, amadores e público geral da Zona da Mata Norte interessado em Audiovisual e Cinema contam com uma grande oportunidade de capacitação. Estão abertas até dia 25/07 as inscrições para a 3ª edição do Curso Engenho de Imagem, um projeto gratuito de formação livre na área, que acontece de 03/08 a 08/09 na cidade de Carpina.

As aulas acontecem durante seis fins de semana consecutivos, uma imersão intensa em nove conteúdos relacionados à realização audiovisual com importantes nomes do cinema pernambucano, como Hilton Lacerda, Pedro Severien e Lívia Falcão. As temáticas abordam desde o planejamento e a concepção de projetos até a concretização, culminando com a realização de dois curtas-metragens feitos inteiramente pelos participantes.

Ao todo, são 25 vagas disponíveis, exclusivas para naturais ou residentes da Zona da Mata Norte. Para participar, basta realizar pré-inscrição pelo link http://bit.ly/engenhodeimagem até dia 25/07. Os 25 contemplados serão selecionados tendo em vista expertise e/ou interesse na área, bem como disponibilidade para as aulas. O resultado da seleção sai no dia 26/07. Além do curso, os selecionados recebem alimentação, hospedagem, transporte e material didático.

INCENTIVANDO O AUDIOVISUAL – O curso Engenho de Imagem é uma realização das produtoras 9Oitavos e Anilina, que se juntaram para aquecer e fomentar o mercado de audiovisual da Mata Norte. Com incentivo do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, a iniciativa já ocorreu em duas edições, trazendo visibilidade e fortalecimento ao cinema independente feito na Zona da Mata.

A primeira edição do curso, em 2013, aconteceu no Engenho Poço Comprido, em Vivência; e a segunda, em 2017, na Praia de Atapuz, em Goiana. Ao todo, foram 50 pessoas formadas nas mais diversas habilidades para realização audiovisual, em temáticas como Produção Executiva, Direção de Arte, Roteiro e Atuação. Como resultado das edições, foram realizados quatro curtas-metragens – “Zé Mateu”, “Cícero”, “Avesso Reverso” e “Geisiely com Y” – obras que retratam realidades e vivências da Mata Norte.

Para 2019, a intenção é dar seguimento ao processo de fortalecer o Cinema feito de forma independente, qualificando e inserindo pessoas da Zona da Mata na cadeia produtiva do audiovisual. “Esperamos atuar como elemento propulsor desse mercado, formando profissionais competentes para que o bom Cinema pernambucano siga se fortalecendo, tendo como base talentos originários do interior”, aponta Caio Dornelas, coordenador pedagógico do curso.

SERVIÇO:

3º Curso Engenho de Imagem

Quando: de 03 de agosto a 08 de setembro de 2019

Local: Carpina-PE

Pré-inscrições pelo link http://bit.ly/engenhodeimagem até 25 de julho

Divulgação dos inscritos no dia 26 de julho via e-mail e redes sociais

Mais informações: engenhodeimagempe@gmail.com / Instagram – @engenhodeimagempe

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

03 e 04/08 – Elaboração de Projetos e Acessibilidade, com Carla Francine e Túlio Rodrigues

10 e 11/08 – Narrativa Cinematográfica, com Pedro Severien

17 e 18/08 – Roteiro para Cinema, com Hilton Lacerda

24 e 25/08 – Fotografia e Produção Executiva, com Tiago Calazans e Tarsila Tavares

31/08 e 01/09 – Atuação para Cinema e Produção, Lívia Falcão e Eva Jofilsan

07 e 08/09 – Direção de Arte e Assistência de Direção, com Lia Letícia e Pethrus Tibúrcio