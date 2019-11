Inscrições abertas para o II Festival Gastronômico do Carpina

Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, sempre a partir das 19h, a Prefeitura do Carpina (PMC), através de sua Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, realizará a 2ª edição do Festival Gastronômico de Carpina. As inscrições serão gratuitas e podem ser feitas no período de 11 a 22/11, a partir das 8h, na Sec. de Turismo, que fica na Av. Dr. Severiano José Freire, Bairro de Carneiro Leão, ao lado do Parque de Eventos.

A ação tem como objetivo reunir profissionais e curiosos da gastronomia para troca de conhecimentos. Na programação serão realizadas diversas oficinas, mostras, degustações e palestras desenvolvidas sob o tema “Os três pilares de uma vida saudável de mãos dadas com a sustentabilidade”. Poderá se inscrever qualquer pessoa que saiba cozinhar e queira demonstrar suas capacidades culinárias. Será permitida a inscrição de apenas uma receita em cada categoria para o concurso. O 1º e 2º lugar de cada modalidade serão premiados.

Confira o cronograma:

27/11

•Abertura;

•Crossfit;

•Oficina de bolos: blindagem segura e econômica com “Quinas Perfeitas”, técnicas de pintura em e cobertura de pasta americana de altura dupla, com Daisy Gomes (Chef Cake Design);

•Degustação.

28/11

•Oficina “Reaproveitamento alimentar, nutrição e sustentabilidade”, com Chef Marcelo Araújo (Gastrônomo);

•Mostra de produtos reaproveitáveis na cozinha;

•Degustação;

•Oficina “Saúde e qualidade de vida” com Ciene Sousa (Professora de Educação Física);

•A importância dos exercícios para uma vida plena;

•Exercícios funcionais.

29/11

•Concurso gastronômico;

•Aulão de Danças Urbanas, com a professora Gabriela Lima ( Studio Gabi Lima);

•Encerramento.