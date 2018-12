Inscrições abertas para vagas de estágio no Hospital Pelópidas Silveira

O Hospital Pelópidas Silveira (HPS), no bairro do Curado, no Recife, abriu inscrições para processo seletivo de estágio. São 37 vagas para estudantes das áreas de medicina (14), enfermagem (12), fisioterapia (7), nutrição (2), jornalismo (1) e serviço social (1).

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de dezembro. Para se inscrever, os interessados devem emitir ficha de inscrição no site da unidade de saúde e entregar, na Escolaridade do HPS, além do histórico escolar atualizado, oficializado pela instituição de Ensino Superior, e de duas fotos 3×4.

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira, será o teste cognitivo, com prova objetiva, no dia 19 de janeiro de 2019. A segunda é composta por um teste de habilidades e competências no dia 2 de fevereiro. O resultado será divulgado no dia 8 de fevereiro.

O estágio tem duração de seis meses a um ano e as atividades dos novos estagiários têm início em março de 2019. Todos os aprovados receberão bolsa e auxílio transporte conforme a Lei de Estágio. Outras informações pelo telefone (81) 3183.0350.