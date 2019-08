Inscrições do 7º Prêmio de Culturas Populares vão até o dia 16 de agosto

Estão abertas até o próximo dia 16 de agosto as inscrições da 7ª edição do Edital Culturas Populares. A premiação, capitaneada pelo Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial da Cultura, destinará neste ano R$ 5 milhões para 250 iniciativas que visam fortalecer e dar visibilidade a atividades da cultura popular e tradicional de todo o Brasil, como o cordel, quadrinha, maracatu, jongo, cortejo de afoxé, bumba-meu-boi, boi de mamão, entre outras.

A 7ª edição do Edital de Culturas Populares, que em 2019 homenageia Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, possibilita se pensar a cultura popular e tradicional na perspectiva da circularidade cultural, propondo um diálogo entre a erudição e o popular, e entre o tradicional e o moderno, nas manifestações culturais.

O edital possibilita ainda a construção e afirmação de novas identidades, que evidenciam o novo lugar social que esses criadores buscam afirmar, ao mesmo tempo em que preservam seu legado cultural, o qual uma vez inserido às novas linguagens que surgem para além de sua respectiva comunidade, se afasta a possibilidade de seu esquecimento.

As inscrições podem ser feitas de 24 de junho a 16 de agosto, pela internet ou via postal. Na edição de 2019, as iniciativas individuais serão premiadas em R$ 20 mil cada. Os prêmios estão divididos em: 150 iniciativas de Mestres e Mestras (pessoas físicas); 90 iniciativas de pessoas jurídicas sem fins lucrativos com finalidade ou natureza cultural expressa em seu estatuto, já reconhecidas como Pontos de Cultura ou cadastradas na Plataforma Rede Cultura Viva; e 10 inciativas de pessoas jurídicas sem fins lucrativos com finalidade ou natureza cultural expressa em seu estatuto, já reconhecidas como Pontos de Cultura ou cadastradas na Plataforma Rede Cultura Viva e que comprovem ações em acessibilidade cultural. Para mais informações, acesse: culturaspopulares.cultura.gov.br.