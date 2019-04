Inscrições para casamento comunitário são prorrogadas em Nazaré da Mata

A Associação das Mulheres de Nazaré da Mata – AMUNAM prorrogou as inscrições para Casamento Comunitário 2019, que seguem até o dia 15 de abril. Os casais que desejam oficializar a união devem procurar a sede da AMUNAM, localizada na Rua Coronel Manoel Inácio, 129- centro de Nazaré da Mata, de segunda a sexta no horário das 8h às 11h. O Casamento Comunitário será realizado no dia 10 de Maio.

No ato da inscrição o casal deve comparecer com os seguintes documentos:

Noivos Solteiros deveram apresentar pessoalmente:

– Certidão de Nascimento dos Noivos (Original);

– Documento de identidade e CPF (original);

– Comprovante de residência dos Noivos;

– 2 testemunhas pessoalmente maiores de 18 anos (não pode ser pai ou mãe);

Noivos maiores de 18 anos Divorciados deveram apresentar pessoalmente:

– Certidão de Nascimento dos Noivos (Original);

– Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio (original);

– Documento de identidade e CPF (original);

– Comprovante de residência dos Noivos;

– 2 testemunhas pessoalmente maiores de 18 anos ( não pode ser pai ou mãe);

Noivos menores de 18 anos e Solteiros deveram apresentar pessoalmente:

– Certidão de Nascimento dos Noivos (Original);

– Documento de identidade e CPF (original);

– Comprovante de residência dos Noivos;

– 2 testemunhas pessoalmente maiores de 18 anos ( não pode ser pai ou mãe);

– PRESENÇA DOS PAIS ( com identidade original e CPF e Certidão de Casamento – quando casados legalmente).