Inscrições para Concurso literário “Tensões em Diálogo Por um Mundo Melhor” começam hoje

Estão abertas a partir de hoje (02/01), as inscrições para o Concurso literário “Tensões em Diálogo Por um Mundo Melhor”. Os candidatos têm até o dia 20 de maio deste ano para escrever um texto teatral com a temática proposta e inscrevê-lo no site www.espacoreconciliacao.com.

O concurso está sendo promovido pelo Espaço Reconciliação e a Paróquia de Tracunhaém-PE. O lançamento ocorreu no dia 29 de dezembro passado, no povoado de Duas Pedras, município de Limoeiro-PE, e contou com a presença de um grande público, incluído artistas, jornalistas e autoridades.

O tema do texto teatral trata das tensões atuais, motiva as pessoas a escreverem diálogos improváveis, mas possíveis de existir cenicamente, entre pessoas, coisas ou seres; e atende os ideais do papa Francisco, no que se refere à “cultura do encontro, para vencer a indiferença…”. Além disso, se alinha com a “comemoração dos 75 anos das Nações Unidas que terá um grande e inclusivo diálogo sobre o papel da cooperação global na construção do futuro que queremos”, proposta pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

“O Tensões em Diálogo Por um Mundo Melhor”, texto para teatro, premiará textos inéditos nas categorias: Texto Diálogo Para Infância, Texto Diálogo Para Juventude, Texto Diálogo Destinado ao Público Adulto e Texto Diálogo Inter-Religioso. Todos deverão estar escritos em língua portuguesa, por autores brasileiros ou estrangeiros, abordando o tema proposto.

A obra vencedora será encenada, com produção, direção, data e elenco a serem definidos pelos realizadores e também será publicada no formato livreto por uma gráfica ou editora, com uma tiragem mínima de 300 (trezentos) exemplares, ficando o vencedor com 50%, ou seja, com 150 exemplares; e será também publicada em E-book pela Editora Cenário. Os demais classificados nas outras categorias terão suas obras publicadas no formato E-book pela Editora Cenário, onde a mesma fará a comercialização dessas obras via Endereço Eletrônico (www.cenarioeditora.com), conforme contrato firmado após a finalização e resultado do concurso. Essas obras, a critério dos organizadores, poderão ter também a leitura dramatizada em data e local a serem definidos por estes.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet e os candidatos devem acessar o www.espacoreconciliacao.com/inscricao, a partir de 2 de janeiro de 2020, ler o regulamento e preencher os dados.

Serviço

Concurso literário (texto teatral)

Inscrições: 02 de janeiro a 20 de maio

Tema: “Tensões em Diálogo Por um Mundo Melhor”

Endereço eletrônico: www.espacoreconciliacao.com

Contato: (81) 9 9152.8768