Inscrições para o Exame Supletivo 2019 estão abertas até dia 30 de abril

As inscrições para o Exame Supletivo 2019 na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas etapas de Ensino Fundamental e Médio, da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco continuam abertas. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, pelo site da Secretaria, na aba Supletivo 2019, até o dia 30 de abril. O candidato que não tiver acesso à internet poderá utilizar, gratuitamente, os computadores das escolas públicas estaduais, mediante consulta prévia e autorização do gestor da escola.

No ato da inscrição, o participante deverá preencher todos os campos do formulário de solicitação e, após a confirmação dos dados e conclusão do preenchimento, realizar, obrigatoriamente, a impressão de seu comprovante ou anotar o número da inscrição, que servirá posteriormente para a impressão do Cartão de Inscrição. Poderão se inscrever no Exame Supletivo 2019, para a Etapa do Ensino Fundamental, participantes com 15 anos completos até a data da realização das provas; e para a etapa do Ensino Médio, participantes com 18 anos completos até a data da realização dos exames.

Os inscritos no Nível Fundamental se submeterão às provas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte e língua estrangeira moderna (Inglês ou Espanhol). Os inscritos no Nível Médio, passarão por provas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física, Química, Filosofia, Arte, Sociologia e língua estrangeira moderna (Inglês ou Espanhol). O candidato deverá atingir, no mínimo, média 6,0 em cada disciplina.

As provas serão realizadas no dia 6 de outubro, para o público em geral, no local determinado no cartão de inscrição do participante, conforme horários estabelecidos; e no dia 7 de outubro, para os apenados, Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), no local determinado no cartão de inscrição do participante (unidades prisionais, cadeias públicas, CASES e CASEM). O resultado final do Exame Supletivo nas Etapas de Ensino Fundamental e Médio será divulgado no site da Secretaria e nas 16 Gerências Regionais de Educação (GREs).

Confira os municípios disponíveis para realização das provas: Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Barreiros, Camaragibe, Caruaru, Cabo de Santo Agostinho, Floresta, Garanhuns, Jaboatão dos Guararapes (centro), Jaboatão dos Guararapes (Prazeres), Limoeiro, Nazaré da Mata, Olinda, Paulista, Palmares, Petrolina, Recife (zona: centro/norte/sul), Salgueiro e Vitória de Santo Antão.

Outras informações podem ser obtidas através dos números (81) 3183-8375 / 3183-8382/ 3183-8392.