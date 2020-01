Inscrições prorrogadas para PE no Campus 2020

Foi prorrogado até o dia 19 de janeiro o período de inscrição para o PE no Campus 2020 – Programa de Acesso ao Ensino Superior, promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes. São oferecidas 1000 bolsas e o cadastro é feito exclusivamente através do site www.educacao.pe.gov.br. Todas as informações sobre requisitos e documentos necessários podem ser encontrados no edital disponível neste link. Clique aqui para conferir o novo cronograma.

O PE no Campus visa melhorar as condições de acesso de estudantes da Rede Estadual às universidades públicas, atuando em dois eixos: mobilização e preparação dos jovens para que participem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE); e apoio financeiro, mediante bolsas, aos estudantes de baixa renda que forem aprovados em instituições públicas de ensino superior da rede estadual ou federal localizadas em todo o Brasil.

Mantendo a tradição das últimas edições, estão sendo disponibilizadas mil bolsas, sendo 900 para estudantes que optarem por concorrer através da nota do Enem e 100 bolsas para estudantes que optarem por concorrer através das notas obtidas nas três etapas de avaliação do SSA. Os bolsistas selecionados receberão apoio financeiro durante dois anos, sendo R$ 950 mensais no primeiro ano e R$ 400 mensais no segundo ano. A quantia contribui com as despesas do curso, além de moradia, alimentação e transporte.

Para concorrer ao PE no Campus o candidato terá que ter estudado todo o Ensino Médio na Rede Pública Estadual e ter concluído, no máximo, há cinco anos; ser atendido pelo Bolsa Família ou ter renda familiar inferior a três salários mínimos; ter residência fixa com distância igual ou superior a 50km da universidade e ter sido admitido em curso de graduação numa instituição pública de ensino superior. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 22 de janeiro.

Foto: Pedro Menezes