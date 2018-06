Instituto Padre Luis Cecchin: há 70 anos transformando vidas 

Limoeiro – Com sete décadas de existência, o Instituto Padre Luís Cecchin (IPLC) continua resgatando vidas que poderiam ter tido outro destino, caso a entidade não existisse. Nesse meio tempo, centenas de crianças e adolescentes foram acolhidas e receberam orientação profissional, religiosa e de valores enquanto família.

Um desses foi o atual administrador do IPLC, Alderico Serafim, 48 anos. Ele chegou ao então Centro de Formação de Menores aos 7 anos, em busca de um aporte afetivo, já que a sua família era desestruturada. Filho de pai alcoólatra, Alderico e seus seis irmãos eram sustentados pela mãe, que trabalhava como doméstica.

“A situação não era fácil naquele período. Por isso, a família procurou o padre Luís e as freiras. Eles fizeram uma visita para constatar a realidade”, lembra o administrador. Quando viram as condições de moradia, fizeram o convite para que as crianças fossem atendidas no centro.

Ali, os garotos passaram a receber carinho e outros tipos de atenção que não costumavam ter em casa. “Recebíamos alimentação, assistência médica, formação humana, cristã e fazíamos as tarefas escolares com reforço, educação com disciplina, valores, respeito pelo outro. Todos esses valores continuam a ser aplicados na instituição.

“Se não fosse essa instituição, eu poderia estar morto, ou no presídio ou estar mendigando. Isso aqui me trouxe a vida. Conheci outros colegas que tiveram destinos trágicos”, recorda. Por outro lado, Alderico afirma que há vários exemplos de pessoas que passaram pelo Instituto e estão bem sucedidas hoje como empresários e profissionais liberais.

Alderico trabalha na instituição desde os 20 anos de idade. É formado em Administração, em Ciências Contábeis e pós-graduado em Administração. Para ele, o padre Luís sempre representou a figura de um pai. “Foi realmente isso que ele foi para mim. Ensinou-me muita coisa, ajudando-me muito na vida; orientou-me e catequizou-me; foi um pai presente. Eu o chamava de pai Luís”.

O administrador costuma dizer que o padre Luís “não foi um santo, ele é um santo. Ele viveu o Evangelho, praticou-O. Foi um homem sábio à frente de seu tempo. Muitas pessoas diziam que ele era conservador, mas era um conservador à frente de seu tempo, visionário. Sempre dizia: ‘a gente planta; se vai colher, a gente não sabe, mas temos que continuar plantando’. Foi ele que me colocou onde estou hoje. Se não fosse ele, eu não sei o que seria nem onde estaria hoje Se não fosse estsa instituição, teríamos muitos meninos de rua”, conclui.

Valores – No Instituto Padre Luís Cecchin os valores são a vida, espiritualidade, ética, respeito, honestidade, formação integral, solidariedade, caridade, profissionalismo, responsabilidade, espírito de família e felicidade. Esses valores são repassados aos assistidos. A entidade é filantrópica, de natureza civil, de caráter beneficente, sem fins lucrativos. Foi fundada em 28 de julho de 1948. É um centro de atividades empenhado e voltado diretamente para o atendimento de crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social, tendo como objetivo oferecer-lhes uma formação humana, profissional e cristã adequada aos tempos e à realidade brasileira e mundial.

Desde o dia 28 de fevereiro de 2011, o IPLC passou a ser uma das atividades da Congregação Pobres Servos da Divina Providência, fundada pelo Padre João Calábria em Verona, Itália, em 1907.