Instituto Ser Resiliente incentiva protagonismo de jovens em Goiana

Mudar a vida dos jovens através do processo de autoconhecimento e empreendedorismo criativo. Este é o objetivo do Instituto Ser Resiliente-ISR, implantado há 1 ano no município de Goiana, Zona da Mata Norte pernambucana.

Fundado pelo jovem goianense Epaminondas Silva, o ISR se propõe a transformar o cenário da juventude da cidade, através de ações de mobilização e colaboração criativa, com a oferta de um espaço aonde os jovens podem trocar experiências, aprender, empreender e buscar sua independência e protagonismo na sociedade.

Para o idealizador do projeto, este é um sonho que vem sendo concretizado. “Passei 13 anos fora de Goiana, tive experiências como empreendedor e life coach em outros Estados e nos Estados Unidos. Resolvi voltar para realizar o sonho de contribuir para a mudança da vida dos jovens e transformar Goiana, junto a outros empreendedores criativos da cidade.” Explica Epaminondas.

Em 1 ano de atividades, o ISR já obteve algumas conquistas importantes como a doação de um espaço para a realização das suas atividades que contemplam cursos, eventos, reuniões, e em breve também será um espaço para a exposição da arte e cultura local, no qual os artistas terão a oportunidade de fazer negócios e mostrar o seu talento. A sede fica localizada na Praça Duque de Caxias, nº 765, no Centro de Goiana.

Com um planejamento estratégico voltado para o desenvolvimento de potencialidades humanas, o ISR já realizou cursos, workshops, encontros, oficinas, eventos, além de ações solidárias através de diversas parcerias. Em 2018 acontecerão diversas atividades pioneiras na região. Será implantada a Escola Criativa de Empreendedorismo; também será iniciada a Primeira Cia de Dança Contemporânea de Goiana ( jovens ) e formação de Ballet popular (crianças ); Oficinas de Fotografia; Música (Iniciação Musical) e Esportes, além do Curso de Capacitação Empreendedora (caboclinhos).

Ação de Outubro: Curso Chamada Criativa

14, 21, 28 (Sábados) – Curso Chamada Criativa (curso de capacitação empreendedora para 25 jovens de escolas públicas e baixa renda);

