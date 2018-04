Instituto Ser Resiliente realiza Páscoa Solidária em comunidades de Goiana

O domingo de páscoa foi de alegria para as crianças das comunidades do Bom Tempo e Rua Bom Jesus, no município de Goiana. O Instituto Ser Resiliente realizou o segundo ano do Projeto Páscoa Solidária, que com o apoio de parceiros da instituição distribuição de ovos de chocolates para as crianças destas comunidades.

Foram distribuídos 170 ovos de chocolate comprados a jovens empreendedores de Goiana através da doação de pessoas da cidade , além de doadores de Recife e dos Estados Unidos. Para o idealizador do projeto, Epaminondas Silva, apesar de muitas pessoas enxergarem ações deste tipo como assistencialistas, valeu muito a pena levar alegria para as crianças, além de ajudar a economia do município ao comprar no comércio local. “ Esse é o segundo ano dessa ação. Nos mobilizamos em uma semana e estamos tendo resultados importantes. Por mais que algumas pessoas achem que é assistencialismo, para nós levarmos alegria para as crianças através dessa simbologia da Páscoa foi muito importante .” Ponderou Epaminondas.

Mudar a vida dos jovens através do processo de autoconhecimento e empreendedorismo criativo. Este é o objetivo do Instituto Ser Resiliente- ISR, localizado no município de Goiana, Zona da Mata Norte pernambucana. O ISR se propõe a transformar o cenário da juventude da cidade, através de ações de mobilização e colaboração criativa, com a oferta de um espaço aonde os jovens podem trocar experiências, aprender, empreender e buscar sua independência e protagonismo na sociedade.