Intervenção da ATI melhora serviços do IITB e do IML

Os sistemas do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) e do Instituto Médico Legal (IML) que estão hospedados no Data Center da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI-PE), órgão vinculado à Secretaria de Administração (SAD-PE), passaram por uma atualização tecnológica na infraestrutura de processamento, armazenamento e banco de dados. “Tais ações melhoraram consideravelmente os serviços ofertados à população, como o sistema de emissão de carteiras de identidade e aos serviços internos da secretaria, como o sistema de laudos do IML”, afirma o gerente de Infraestrutura e Serviços Compartilhados da ATI, Ariano Neves.

“Em 2016 migramos todos os sistemas da Secretaria de Defesa Social (SDS) para o Data Center da ATI, dentre eles destacamos os sistemas do IITB e IML que na época apresentavam graves problemas de performance. Após intervenções técnicas da equipe de infraestrutura e Banco de Dados conseguimos trazer uma melhora significativa na performance desses sistemas”, explica o chefe da Unidade de Data Center, Eduardo Salvador.

De acordo com o gerente de TI da Secretaria de Defesa Social, Major Policarpo de Freitas, após a migração para as nuvens da ATI, melhorou o agendamento dos serviços prestados ao cidadão e reduziu o tempo de espera para entrega de documentação. “Nosso sistema não estava suportando a demanda. Estávamos ficando sem recursos básicos (memória e processamento). As máquinas constantemente travando, até que migramos e hoje, com a intervenção da ATI, podemos atender melhor o cidadão”, comemora.