Investimento garante São João nas cidades de PE

O Ciclo Junino já começou com o Governo de Pernambuco promovendo a interiorização dos investimentos com o objetivo de ofertar uma programação cultural com atrações artísticas que tenham nossa identidade. Quase uma centena de municípios receberá apoio da Secult/Fundarpe e da Setur/Empetur para a realização de suas festas juninas, com um total de investimento em torno R$ 8 milhões, exclusivamente para a contratação de artistas e grupos em sua maioria ligados à tradição junina e que foram selecionados por uma convocatória pública.

Além do apoio aos municípios, a Fundarpe também fomenta dezenas de encontros tradicionais de São João na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata do Estado. O modelo de parceria adotado pelo Governo do Estado garante apoio a dezenas de festas juninas municipais e a eventos importantes do calendário junino, através de contratações artísticas. “É um formato que vem garantindo a circulação dos cantores, bandas e grupos de forró, coco, ciranda, entre outros gêneros típicos desta época, em festas de várias cidades, de todas as regiões do estado, além de fortalecer eventos já tradicionais, como o São João da Casa da Rabeca, dos artistas tradicionais da Mata Norte, entre outros encontros que caracterizam nossa festa. Mais uma vez o Governo de Pernambuco sai exitoso na parceria com as prefeituras do estado, que compreendem a importância de fazer um São João o mais tradicional possível”, coloca o presidente da Fundarpe, Marcelo Canuto.

A Fundarpe levará artistas e grupos culturais para 44 municípios: Águas Belas, Correntes, Cortês, Cumaru, Ferreiros, Gameleira, Glória de Goitá, Iati, Ibirajuba, Itambé, Itapetim, Jaqueira, João Alfredo, Jucati, Lagoa do Carro, Lagoa do Ouro, Lagoa dos Gatos, Machados, Nazaré da Mata, Palmares, Paranatama, Passira, Pedra,

Pesqueira, Petrolândia, Poção, Pombos, Riacho das Almas, Ribeirão, Rio Formoso, Sairé, Santa Maria do Cambucá, Santa Teresinha, São Bento do Una, Sertânia, Surubim, Tacaimbó, Terezinha, Terra Nova, Timbaúba, Venturosa, Vertente do Lério, Vitória de Santo Antão e Xexeu.

Por meio da Empetur, o Governo de Pernambuco apoia 55 municípios, com destaque para Caruaru, Arcoverde, Limoeiro, Carpina e Fernando de Noronha. Também haverá contração de artistas e grupos para Afogados da Ingazeira, Bezerros, Triunfo, Bom Conselho, Cabo de Santo Agostinho, Primavera, São Benedito do Sul, Tacaratu, Caetés, Macaparana, Chã de Alegria, Cabrobó, Bonito, Aliança, Paulista, Floresta, Itaquitinga, Lagoa Grande, Sanharó e Alagoinha, entre outros. Ao todo, cerca de 600 atrações estão sendo contratadas para esses municípios.

Turismo – A Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), ao lado da Secretaria de Turismo de Pernambuco, planeja superar o fluxo global de visitantes alcançado em 2018, que chegou a 674 mil pessoas. Em média, eles passaram quatro dias em Pernambuco. Principais emissores, os municípios do Estado responderam por 70,5% dos turistas nacionais que vieram para a festividade no ano passado. Entre os visitantes internacionais que passaram por aqui, ganha destaque a Argentina, responsável por 50% dos estrangeiros que desfrutaram do São João em solo pernambucano.

“A alegria dos festejos juninos percorre o Estado de uma ponta a outra e mescla inúmeros elementos tipicamente pernambucanos, sendo bastante representativos da nossa cultura. Por este motivo, o Governo do Estado, por meio da Empetur, tem atuado na promoção das celebrações em 55 municípios em 2019, proporcionando uma festa linda para a população e para os turistas que nos visitam”, ressaltou o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Rodrigo Novaes.

Em todas as regiões do Estado, a programação dos principais polos juninos está repleta de atrações. Conhecida pela variedade de comemorações no mês de junho, Caruaru se destaca com as festas das comidas gigantes que celebram a diversidade gastronômica de Pernambuco. Entre as iguarias estão a “Maior Tapioca”, o “Maior Bolo de Rolo”, o “Maior Cuscuz” e o “Bolo de Milho Gigante”.

Ao longo de todo o mês de junho, os shows animam o público em tradicionais pontos da cidade, como o Pátio do Forró e o Alto do Moura, que terão apresentações culturais até os dias 29 e 30 de junho, respectivamente. Em 2018, os turistas tiveram um gasto médio de R$ 290,72 e permaneceram no município, em média, por quatro dias. Este ano, eles contam com Centro de Atendimento ao Turista na Estação Ferroviária, com monitores bilíngues enviados pela Empetur para atuar no espaço.

Outro polo de destaque no Agreste é Limoeiro. As festas na cidade se dividem entre a Rua da Alegria e o Parque de Exposições, com atrações que se estendem até o da 28 deste mês. Nomes como Josildo Sá, Petrúcio Amorim, Wesley Safadão e Gusttavo Lima estão entre as atrações da cidade. No último ano, os visitantes permaneceram em média três dias na cidade e geraram uma média de ocupação hoteleira de 100%.

No Sertão, Arcoverde se destaca com a 9ª edição da Caminhada do Forró, que movimenta as comemorações juninas. Entre os shows agendados para o município, constam atrações como Capim com Mel, Elba Ramalho, Fulô de Mandacaru, Anitta e Cordel do Fogo Encantado, até o dia 29 de junho, no Polo Multicultural. Reconhecida

pela forte presença de declamadores, Arcoverde contará ainda com a presença do Polo da Poesia, entre os dias 21 e 30 de junho, localizado no bairro de São Cristóvão. Com gasto médio de R$ 240,41 em 2018, os turistas tiveram tempo de permanência próximo a quatro dias.Tempo suficiente para se deliciar com o coco de roda, um dos ritmos típicos do São João da cidade, que tem a fama de ser a porta de entrada do Sertão.

Encontros e eventos de cultura popular apoiados pelo São João de Pernambuco

Forró de Salu em Olinda

Três dias de forró e muita animação na Casa da Rabeca (Cidade Tabajara, Olinda). De 21 a 23 de junho acontece a 16ª edição do Forró de Salu. O arraial será aberto às 19h da sexta-feira (21), com fogueira, comidas típicas. A Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Nordestinos do Forró, Andrezza Formiga, Aracilio Araújo e o Coco das Mulheres tocam na sexta, a partir das 19h. No sábado, no mesmo horário, se revezam no palco o Coco Raio de Luz, trio pé de serra Beberibe, Gilmar Leite e Roberto Cruz. Na véspera de São João (domingo), mantido o horário das 19h, será a vez do Coco de Fulô, Ivan Ferraz, Maciel Salu e, encerrando os festejos, o sanfoneiro Mestre Gennaro e Forró Serrado. A brincadeira junina reforça a solidariedade: o ingresso é um quilo de alimento não perecível que será doado a uma instituição de caridade. Pipoco no São João da Mata Norte – Ano IX – 2019 Encontro tradicional de manifestações da nossa cultura popular reunirá grupos de coco, ciranda, forró e bacamarte, de 23 de junho a 7 de julho, em terreiros da Mata Norte de Pernambuco: Lagoa do Itaenga, Nazaré da Mata, Aliança e Goiana. Acorda Povo / Bandeira de São João da Nação Cambinada Estrela Tradicional evento junino que é conduzido há doze anos pelos brincantes da Nação Cambinada Estrela. O evento acontece neste sábado (22), às 18h, na Campina do Barreto (Rua Doutor Elias Gomes, 420). O Coco dos Pretos é atração principal do evento, que tem entrada gratuita. São João no Terreiro Boi Pintado Comandado pelo Mestre Grimário, do Cavalo Marinho Boi Pintado, o evento acontece no Sítio São João (zona rural de Chã do Esconso), no dia de São João, segunda-feira (24). A partir das 21h, haverá apresentações do grupo de Coco do Mestre Juarez, Bacamarteiros Rei do Cangaço, Ciranda Bela Rosa de Mestre Bi, Quadrilha Junina Raio de Sol, Forró do Matulão do Mestre Grimário. Entrada gratuita. 19º Encontro Pernambucano de Coco 2019 Neste sábado (22), o São João de Pernambuco também viabiliza a realização do tradicional Encontro Pernambucano de Coco, em sua 19ª edição. O evento acontece na Praia de Itapuama (Cabo de Santo Agostinho), com entrada gratuita. A partir das 15h, tem o Coco das Mulheres, Ciranda Praieira Pernambucana, Coco de Roda do Cabo de Santo Agostinho, Coco do Mestre Zezinho, Coco de Pontezinha e, fizalizando, apresentação de Mestres do Coco Pernambucano. Ciclo Junino (Destaques da Programação) Sexta (21)

Novinho da Paraíba

Onde: Vertente do Lério, às 22h

Alcymar Monteiro

Onde: Arcoverde Sábado (22)

Cascabulho

Onde: Arcoverde Gennaro

Onde: Limoeiro Ceceu Valença

Onde: Ferreiros, às 23h50 André Rio

Onde: Bezerros Issar

Onde: Arcoverde Zequinha dos oito Baixos

Onde Cortês, às 22h Ed Carlos

Onde: Nazaré da Mata, às 23h Benil

Onde: Primavera Andrezza Formiga

Onde: Pedra, às 23h50 Banda Canarinhos do Forró

Onde: Ribeirão, às 22h Azulinho

Onde: Sairé, às 23h50 Cezzinha

Onde: Sertânia, às 23h50 Josildo Sá

Onde: Surubim, às 21h Domingo, 23

Coco Raízes de Arcoverde

Onde: Arcoverde Cordel do Fogo Encantado

Onde: Arcoverde Dudu do Acordeon

Onde: Itamaracá Cristina Amaral

Onde: Itamaracá Segunda, 24

Elba Ramalho

Onde: Arcoverde Beto Ortis

Onde: Ribeirão, às 23h Geraldinho Lins

Onde: Bezerros Fabiana Pimentinha

Onde: Vitória de Santo Antão, às 23h Quarta, 26

Banda Fulô de Mandacaru

Onde: Itapetim, às 22h30 Capim com Mel

Onde: Arcoverde Quinta, 27

Alceu Valença

Onde: Arcoverde Sexta, 28

Jorge de Altinho

Onde: Bonito Assisão

Onde: Calçado Sábado, 29 Alceu Valença

Onde: Afogados de Ingazeira Amigos Sertanejos

Onde: Calçado Coco de Umbigada

Onde: Arcoverde