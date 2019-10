IPA: 84 anos impulsionando a Agricultura Familiar de PE

O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) , órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário ,comemorou em sua sede, 84 anos de existência. A solenidade será coordenada pelo presidente do Instituto, Odacy Amorim, ao lado do secretário de Desenvolvimento Agrário, Dílson Peixoto. Também participam representantes de movimentos sociais e lideranças ligadas ao setor agropecuário e da agricultura familiar.

Na ocasião, a economista, Tânia Bacelar, ministra a palestra IPA 84 Anos – Desafios Para o Desenvolvimento do Mundo Rural em PE. O plantio de um Baobá integra a programação do evento.

O IPA planeja, ainda para este ano, projeto para se tornar autossustentável em várias searas. A iniciativa piloto será iniciada em Belém do São Francisco, berço das principais cultivares de tomate e cebola comercializados no País. No primeiro momento, serão disponibilizados 20 hectares para plantação e sementes de milho, que deverão render 170 toneladas de milho, em duas safras. Até o final do ano, esse número será ampliado para 50 hectares com produção anual de 500 toneladas de sementes básicas. Duas Estações, Ibimirim e Petrolina, também estão prontas para produzir sementes selecionadas.

A Biofábrica da Estação Experimental de Itapirema, em Goiana, possui 200 mil mudas de palmas disponíveis. A palma é uma prioridade, já que é base da alimentação animal para a bacia leiteira do Estado, concentrada no Agreste e Sertão. Em Araripina, a ideia é ampliar a produção e sorgo nos campos, desenvolvendo mecanismos de blindagem contra os ataques dos passarinhos. Além disso, mais 20 hectares serão disponibilizados para a produção de mandioca.

Na área de Melhoramento Genético, será lançado o projeto de Produção de Embriões, em Afrânio. Estudo aponta que o IPA tem potencial para tornar-se, em curto prazo, produtor e fornecedor para a bovinocultura dentro e fora do Estado, tornando-se autossustentável economicamente. A qualidade genética dos animais cultivados nas Estações, a exemplo de São bento do Una que reúne gado de excelência, com vacas sagradas campeãs, além de Arcoverde que se destaca com a raça Girolando são cases de sucesso. Este ano, o Instituto disponibilizou 400 doses de sêmen de gado Girolando e Holandês para produtores de Serrita e Afrânio, 200 para cada município. O objetivo também é aumentar a oferta de tourinho, a fim de atender a demanda dos pecuaristas que buscam elevar a qualidade de seus rebanhos.

Outro projeto, planejado para 2020, é a criação de novos Bancos de Sementes e o fortalecimento dos Bancos de Sementes Crioulas, já existentes. Essa é uma forma de enfrentamento dos alimentos transgênicos e de outros modos de produção atuais.

Na extensão rural, o IPA está sempre próximo ao agricultor familiar. Coordena e mantém, no Estado, com elogiada atuação, ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Projeto Dom Helder – este uma referência para outros estados da federação; Projeto Mãe Coruja, cursos do Programa Horta em Todo Canto, entre outros, além de beneficiar diretamente agricultores com dias de campo, cursos de capacitação, intercâmbio entre instituições, sempre buscando acrescer, cada vez mais, o agricultor familiar do Estado. É com competência e credibilidade que o IPA vem construindo sua história, em 84 anos completados no último sete de setembro.

História – O IPA foi criado em 1935 sob a denominação de instituto de pesquisas agronômicas, órgão da administração direta do estado de Pernambuco, com sede e laboratórios na cidade do recife. Em 1960, foi transformado em autarquia, permanecendo com a mesma denominação, expandindo suas atividades para o interior por meio de uma rede de estações experimentais que lhe foi incorporada.

Em 1975, segundo a lei 6959, foi novamente transformado, recebendo a denominação de empresa pernambucana de pesquisa agropecuária, mantendo a sigla IPA, já consagrada no seu universo de atuação. Em consequência da reforma administrativa do governo do estado, cujo marco é lei complementar 049 de 31/01/2003, a instituição ampliou sua competência de entidade voltada para pesquisa e desenvolvimento e produção de bens e serviços agropecuários incorporando as atividades de Assistência Técnica, Extensão Rural e de Infraestrutura Hídrica. O IPA, nos dias de hoje, integra o sistema nacional de pesquisa agropecuária (snpa), coordenado pela Embrapa.