Irmãos são mortos a tiros na Barragem de Lagoa do Carro

A Polícia registrou um duplo homicídio na manhã da última terça-feira (08), na Barragem de Lagoa do Carro. Segundo informações, as vítimas, que são irmãos, foram arrastadas até o local e assassinadas com diversos tiros na cabeça. Apenas uma das vítimas foi identificado como João Paulo do Nascimento, 20 anos, conhecido por “Botafogo”, o outro jovem, não teve a identidade revelada. João Paulo tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e havia sofrido uma tentativa de homicídio no mês de junho em Carpina. As investigações serão realizadas pela 54ª Delegacia de Policia de Lagoa de Itaenga.